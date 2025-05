Nova pesquisa afirma que avô italiano de Leão XIV era da Sicília

CATANIA, 16 MAI (ANSA) – Uma nova linha de pesquisa sobre as origens italianas do papa Leão XIV indica que seu avô paterno, tido como natural do Piemonte, na verdade era da Sicília. É o que afirmam o Genealogy Discord Server e o Centre de Généalogie que revelam que o antepassado de Robert Prevost era de Milazzo, província de Messina.

De acordo com essas fontes, citadas pelo jornal Gazzetta del Sud, o avô paterno do Papa chamava-se Salvatore Giovanni Riggitano, nascido em 24 de junho de 1876, filho de Santi Riggitano e de Maria Alioto, casados em 1853.

Segundo a reportagem, que traz imagens das certidões de nascimento de Salvatore e de casamento de seus pais, ele imigrou para os Estados Unidos em 1904, chegando a Quincy, Illinois – sua irmã Rosa já morava em território americano, tendo desembarcado em Nova York em junho de 1903 no navio Lombardia, que partiu do porto de Nápoles.

Lá ele se torna John Prevost, pegando o sobrenome da mãe de sua esposa, Suzanne. Ele tomou esta decisão ao se envolver em um caso extraconjugal. Nos EUA, John começou a dar aulas de idiomas, inclusive de italiano, e faz anúncios na imprensa local. Um deles, publicado no Chicago Tribune de 6 de maio de 1934, fala de um “Riggitano-Prevost”.

Em 1940, ele próprio declarou, a pedido das autoridades, que não era cidadão americano, que seu nome era John Riggitano Prevost, mas que havia chegado aos EUA com o nome de Salvatore Giovanni Reggitano Alioto.

“Quando soubemos da reconstrução feita pela Associação Internacional de Estudos Genealógicos Italianos sobre a possibilidade de origens em Milazzo para os ancestrais do papa Leão XIV, imediatamente agimos”, disse o prefeito de Milazzo, Pippo Midili, acrescentando que foram verificadas “as certidões de nascimento e de casamento produzidas por nossos escritórios demográficos, que confirmaram que o avô do Papa nasceu em Milazzo”.

Midilli disse que enviará os documentos ao Vaticano, esperando que “seja do agrado de Leão XIV saber de suas origens italianas, em especial, sicilianas”. (ANSA).