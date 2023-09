Nova paralisação de médicos no Reino Unido antes da grande greve

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/09/2023 - 9:58 Compartilhe

Médicos especialistas dos hospitais do Reino Unido iniciaram nesta terça-feira (19) uma nova greve para exigir melhores salários, antes de uma mobilização conjunta com os residentes – uma escalada da crise no sistema de saúde britânico.

O sindicato BMA (Associação Médica Britânica) disse em comunicado que os médicos especialistas que estão em greve nesta terça pedem um reajuste salarial para aliviar a inflação no Reino Unido, que registou uma alta de preços de 6,8%.

“É essencial que cheguemos a um acordo para acabar com a disputa atual e evitar novas greves à medida que o inverno se aproxima”, afirmou o sindicato.

A greve surgiu após o governo ter anunciado o plano de aplicar aos médicos e enfermeiros dos hospitais uma nova lei que impõe serviços mínimos em caso de greve, medida questionada pelos sindicatos.

“Reconhecemos que o direito à greve é importante, mas temos que equilibrar com o direito dos pacientes de receberem tratamentos essenciais”, defendeu o secretário da Saúde, Steve Barclay, em declarações ao canal Sky News.

Os especialistas seniores realizaram diversas greves separadas nos últimos meses, o que resultou no cancelamento de milhares de consultas e operações.

Os sindicato BMA anunciou que ambas as categorias profissionais vão iniciar uma greve conjunta com vários dias de greve previstos até outubro.

