Nova onda de calor deixa 10 cidades na Itália em alerta

ROMA, 28 JUL (ANSA) – Uma nova onda de calor prevista para o próximo fim de semana na Itália deixou 10 cidades em alerta laranja, uma indicação de altas temperaturas e condições que podem ter efeitos negativos para pessoas vulneráveis, como idosos e crianças.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (28) em um boletim sobre ondas de calor no site do Ministério da Saúde. Entre as cidades monitoradas estão Perugia, Bari, Bolonha, Cagliari, Campobasso, Catânia, Palermo, Pescara, Rieti e Roma.

Já as outras localidades do país permanecem em “estado verde ou amarelo”. Ao todo, existem quatro níveis de risco utilizado pelas autoridades sanitárias da Itália para informar os cidadãos sobre o calor tórrido.

O ponto verde indica condições meteorológicas que não representam riscos para a saúde, enquanto o amarelo mostra que podem preceder a ocorrência de uma onda de calor.

Já o laranja indica altas temperaturas e condições que podem ter efeitos adversos em grupos populacionais suscetíveis, como idosos e crianças. Por fim, o ponto vermelho indica uma onda de calor, com condições que envolvem alto risco para toda a população.

Nos últimos dias, o forte calor que afeta o país provocou incêndios no sul da Itália, enquanto a região norte sofreu com tempestades e ventanias. (ANSA).

