Nova onda de calor atinge Sul do Brasil; confira cuidados com a saúde

Da Redação 14/03/2024 - 15:26

Em alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nesta quinta-feira, 14, a cidade de São Paulo aparece na área de perigo potencial devido à onda de calor. Conforme o órgão, as temperaturas estarão cinco graus acima da média durante um período de dois a três dias, o que representa um leve risco à saúde.

Desde a quarta-feira, 13, a Defesa Civil da cidade de São Paulo também emitiu um alerta relativo às altas temperaturas da capital paulista. De acordo com previsão do Inmet, a previsão máxima para o sábado, 16, é de 35ºC.

A onda de calor que atinge São Paulo afeta toda a região Sul do Brasil e o estado do Mato Grosso do Sul. Parte do interior do território paulista está em área considerada como de grande perigo à saúde por conta da onda de calor. São José do Rio Preto (SP) registra previsão máxima de 38ºC no domingo, 17.

Exposição ao Sol e hidratação

O calor e as altas temperaturas podem representar um grande risco à saúde e afetam principalmente gestantes, idosos, obesos e pessoas com doenças crônicas, explica o médico Raphael Coelho Figueiredo, membro da Comissão de Biodiversidade, Poluição e Clima da ASBAI (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia).

Conforme o médico, há maior risco de mortalidade cardiovascular e respiratória em dias de calor extremo, além de deixar o corpo estressado, já que o organismo elimina muito líquido por conta do suor, o que pode levar à desidratação.

Além de tais problemas, a exposição ao sol pode levar a problemas como o câncer de pele, tipo da doença mais comum no Brasil. O oncologista Fabio Alexandrino, da Santa Casa de Araçatuba, reitera que a principal forma de se prevenir é não passar muito tempo tomando sol no horário de pico, entre 9h30 e 16h30. “É fundamental usar protetor solar com fator acima de 50 e 60”, conclui o especialista.

Para prática de exercícios durante o calor a onda de calor, Vinícius Ribeiro, diretor nacional de operações da academia Bluefit, recomenda o aumento no consumo de água e isotônicos, além de diminuir a intensidade de treinos, optando por ambientes mais climatizados ou umidificador, além de evitar atividades entre 10h e 16h.

Cuidados com os olhos

Além de cuidados com a hidratação e exposição ao sol, o oftalmologista Evandro Lucena, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Ocular, esclarece que é importante adotar cuidados específicos com os olhos durante os períodos de altas temperaturas. “Períodos de calor intenso favorecem o desenvolvimento de condições como a síndrome do olho seco, que provoca irritação, coceira e embaçamento visual”, explica.

O especialista complementa que vírus causadores da conjuntivite costumam se proliferar em ambientes mais quentes e úmidos.

Uma pesquisa da Universidade de Toronto estabeleceu relação entre as mudanças climáticas e a piora na visão da parcela mais velha da população. Idosos de países com maior exposição ao sol apresentam 44% a mais de chances de desenvolver problemas nos olhos.

O médico recomenda o uso de colírios lubrificantes, óculos de sol e vestir chapéus e bonés para evitar problemas oculares.

Crianças

Larissa Dias Menis, coordenadora pedagógica de Educação Infantil e Ensino Fundamental do Colégio Marista Glória, no centro da capital paulista, explica que é necessária uma hidratação adequada das crianças, além do uso de roupas leves, evitar atividades em horários mais quentes do dia e tomar banhos “frescos”.

