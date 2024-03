Nova obra de Banksy surge em Londres

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 18/03/2024 - 16:31 Para compartilhar:

Artista britânico confirma autoria de obra na lateral de um edifício que simula a folhagem de uma árvore podada.O artista britânico Banksy confirmou nesta segunda-feira (18/03) a autoria de uma obra de arte surgida em Londres no dia anterior, na qual utilizou tinta verde sobre a lateral de um edifício de quatro andares, criando a aparência de uma folhagem atrás de uma árvore podada a poucos metros da parede.

Ao ser observada em determinados ângulos, a tinta verde se alinha com os galhos nus da árvore, uma enorme cerejeira, de modo a representar suas folhas. A obra, localizada no bairro londrino de Finsbury Park, inclui uma estampa, característica do trabalho de Banksy, que mostra uma pessoa segurando um spray que derrama tinta verde.

Uma foto do mural foi postada no perfil oficial de Banksy no Instagram, no qual o artista de rua costuma reivindicar a autoria de suas obras para mais de 12 milhões de seguidores. Como de costume, o mais recente trabalho do artista despertou enorme interesse e um grande número de curiosos foi até o local para tirar fotos. Muitos entenderam a obra como uma mensagem em defesa do meio ambiente.

Em dezembro, um trabalho do artista que mostrava três drones sobre uma placa de trânsito com um sinal de "pare" foi removida por um homem não identificado em plena luz do dia. Mas tarde, a polícia fez algumas prisões associadas ao furto.

Rebeldia e sátira

Banksy, que jamais revelou sua identidade, iniciou sua carreira com pinturas e grafites em edifícios em Bristol, na Inglaterra, e veio a se tornar um dos artistas mais conhecidos do mundo. Suas obras em tom de rebeldia e, muitas vezes, satíricas, mostram, por exemplo, dois policiais se beijando, soldados de uma tropa de choque com smileys amarelos no lugar dos rostos, e um chimpanzé portanto um cartaz que afirma "ria agora, mas um dia nós estaremos no poder".

Seus trabalhos são arrematados em leilões por milhões de dólares. Em 2018, uma de suas obras mais conhecidas se desfez momentos depois de ser leiloada por 1,04 milhão de libras esterlinas (cerca de 6,6 milhões de reais) na casa de leilões Sotheby's, em Londres.

O próprio artista divulgou em sua conta oficial no Instagram uma foto do momento em que a obra Girl With Balloon se fez em tiras ao passar por um triturador de papelescondido na parte inferior da moldura, após o toque de um alarme. A pintura em spray que se desfez, de 2006, retratava uma menina tentando alcançar um balão vermelho em forma de coração. Tratava-se de uma versão em tela de um grafite feito numa rua de Londres. A obra foi reproduzida inúmeras vezes e, em 2017, foi escolhida como a favorita dos britânicos.

rc/bl (Reuters, AFP)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias