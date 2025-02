Nova música de Damiano David, Next Summer, será lançada em 28/2

ROMA, 20 FEV (ANSA) – O cantor italiano Damiano David, vocalista do Maneskin, anunciou nesta quinta-feira (20) que sua próxima música, “Next Summer”, será lançada em 28 de fevereiro.

“À primeira vista, a canção é sobre um amor jovem, um romance de verão não correspondido. Mas a um nível mais profundo, é uma metáfora para a vida: como às vezes podemos ser prisioneiros de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas inseguranças, da nossa incapacidade de mudar”, explicou Damiano.

“Next Summer” chega após os sucessos “Born With a Broken Heart” e “Silverlines”, que inaugurou o projeto solo do artista, cuja turnê mundial em 2025 deve passar por países da Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia, além da Austrália.

“Mal posso esperar para me conectar com todos vocês pessoalmente. Cada cidade receberá uma celebração da música, dos fãs e da jornada que estamos prestes a fazer juntos. Vejo vocês por aí”, disse Damiano, que fará uma apresentação única no Brasil, em São Paulo, em 7 de novembro. (ANSA).