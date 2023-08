Nova música de Anitta, produção de ‘Casi Casi’ foi inspirada em latido de cachorro, revela DJ Gabriel do Borel

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2023 - 22:21 Compartilhe

Anitta divulgou, nesta sexta-feira (18), mais um projeto dedicado ao Funk nas plataformas digitais. O novo lançamento vem com uma produção inédita, ‘Casi Casi’, em parceria com Gabriel do Borel.

O DJ promete chamar atenção por um detalhe muito curioso: toda a letra da canção surgiu através dos latidos do cachorro de um vizinho.

“Essa foi uma das primeiras músicas a serem feitas no Song Camping. Ela é uma música muito simples que tem pouquíssimos elementos. Mas tem uma curiosidade muito legal, porque o Márcio (que divide a produção com o DJ) gravou o uivo do cachorro do vizinho e guardou aquilo. Como tinha uma paradinha na música, que faltava alguma coisa, decidimos que seria interessante colocar esse som ali. E foi isso que ditou a letra da música que fica o tempo todo fazendo um duplo sentido com a cachorra, contou Gabriel do Borel.

A música, ainda de acordo com o DJ, tem uma uma mistura de elementos do funk 150, com batidas da música pop.

“Ela é bem funk mesmo, mas com uma melodia e letra pop”, contou.

Cria do Morro do Borel, comunidade da zona norte do Rio de Janeiro, o DJ está ganhando espaço no cenário internacional, com suas produções nas trilhas de desfiles de moda.

Para o novo álbum de Anitta, Gabriel do Borel trabalhou também em parceria direta com Max Martin, e toda a sua equipe na produção de ‘Used To Be’.

“Poder fazer uma música o Max Martin e esse time que produz The Weeknd, Ariana Grande, Taylor Swift… há anos eles criam grandes hits, desde a época dos Backstreet Boys, Britney Spears e muito mais. Então, poder ter o privilégio de compor com esse time, sem dúvidas faz com que essa música toque em lugares muito provavelmente, o funk de forma natural sozinho, talvez não conseguiria. Mas nosso funk está transpondo essas barreiras muito por conta dessa troca também com esses produtores e compositores da música pop”, comemorou Gabriel.

