Nova inteligência artificial da Roblox vai ajudar criadores a gerar mundo virtual

A Roblox revelou durante a Roblox Developers Conference (RDC) de 2023 um novo assistente de IA conversacional projetado para simplificar a criação de experiências dentro do popular aplicativo social. Chamada de Roblox Assistant, essa nova ferramenta amplia recursos previamente anunciados, permitindo que os criadores desenvolvam ativos virtuais e escrevam código com a assistência de IA generativa.

Com o Roblox Assistant, os criadores agora têm a capacidade de inserir instruções simples para criar ambientes virtuais de maneira eficiente. Em uma demonstração impressionante, um exemplo foi dado onde alguém digitou: “Quero criar um jogo em um cenário de ruínas antigas”. O Roblox Assistant prontamente adicionou pedras, colunas cobertas de musgo e arquitetura danificada.

A solicitação subsequente de “Coloque o jogador próximo a uma fogueira nas ruínas” resultou na adição de uma fogueira e um banco. Ao requisitar “Adicione algumas árvores para o jogador cortar”, árvores próximas foram incluídas. O porta-voz da empresa, Roman Skuratovskiy, esclareceu que o Roblox Assistant buscará ativos no mercado ou em sua própria biblioteca de recursos visuais.

Embora eu costume ser cético em relação à IA generativa, considero esse uso particularmente interessante da tecnologia. Em uma entrevista ao The Verge, Daniel Sturman, CTO da Roblox, explicou como essa ferramenta poderia potencialmente criar comportamentos de jogo básicos, como teleportar jogadores quando tocam em uma porta. Além disso, o Roblox Assistant oferece suporte na codificação e pode responder a perguntas relacionadas ao desenvolvimento na plataforma Roblox, o que pode ser extremamente valioso para os criadores.

Lamentavelmente, os criadores terão que esperar um pouco antes de utilizar o Roblox Assistant, já que Sturman mencionou que a ferramenta será lançada no final deste ano ou no início do próximo.

A Roblox tem grandes ambições para o Roblox Assistant no futuro, sugerindo que a ferramenta poderia evoluir para criar jogabilidade mais complexa e até mesmo criar modelos 3D a partir do zero. Se essas promessas se concretizarem, poderia aproximar a Roblox da visão do CEO David Baszucki de tornar o design tão acessível quanto o retratado em Westworld.

Porém é importante notar que essas ferramentas de IA generativa podem gerar preocupações sobre o impacto na comunidade de desenvolvedores e criadores da Roblox. Ao abordar esse ponto, Sturman afirmou: “Acredito firmemente que a IA generativa reduzirá a necessidade de habilidades técnicas específicas por parte de nossos criadores, permitindo que a verdadeira diferenciação deles seja a visão e criatividade que eles têm sobre como uma experiência deve ser e funcionar”. No entanto, só o tempo dirá se essa previsão se concretiza, já que ainda pode haver demanda por criadores experientes para personalizar trabalhos de forma manual.

Além do Roblox Assistant, a empresa discutiu outras atualizações baseadas em IA na RDC. Uma delas permitirá a criação de avatares a partir de imagens e texto, facilitando a personalização dos avatares. Outra ferramenta usará IA para moderar conversas de voz em tempo real, com o objetivo de reduzir a toxicidade na plataforma. A Roblox planeja lançar essas novidades nos próximos anos.

