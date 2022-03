Nova imperatriz! Adriano posta foto e passa carnaval ao lado da namorada Ex-jogador e Céu Oliveira esbanjaram química nas redes sociais

O ex-atacante do Flamengo e da Inter de Milão Adriano Imperador passou o carnaval de 2022 ao lado da nova namorada. O casal passou o feriado em Búzios e ambos postaram foto juntos nas redes sociais.

Céu Oliveira tem 21 anos, é estudante e trabalha como modelo. O casal assumiu o namoro recentemente. Adriano namorava a estudante Laisa Lemos, mas o relacionamento encerrou em junho do ano passado.

Os dois foram visto recentemente em stories de Didico em viagem para São Paulo. Segundo o’Extra’, a viagem foi feita em um jatinho particular de Adriano Imperador. O ex-jogador engatou em um romance com a modelo há cerca de um mês atrás.

Adriano é bem ativo nas redes sociais. Nos últimos anos, o ex-jogador criou expressões que ficaram famosas no mundo do futebol como ‘morde as costas’ e ‘habib és’. O carisma do ex-jogador é sempre muito bem visto pelos seguidores que o acompanham. Apesar de ser ídolo da torcida do Flamengo, muitos amantes de futebol sentem um carinho muito especial pelo Didico.

