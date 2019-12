Nova Iguaçu: FGTS para afetados por granizo começa a sair em janeiro

A Caixa anunciou (31) que liberará em janeiro e fevereiro deste ano os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para famílias afetadas pela chuva forte e queda de granizo que atingiram Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em outubro deste ano. O dinheiro será liberado até cinco dias depois do atendimento aos trabalhadores, que será feito entre os dias e , conforme mês de nascimento da pessoa.

Para solicitar os recursos, o trabalhador precisa saldo em conta e não pode sacado o FGTS para outra emergência ou estado de calamidade pública no último ano. Cada pessoa pode sacar até R$ 6.220 por conta.

O atendimento será feito no Restaurante Popular de Nova Iguaçu, que fica na esquina das ruas Governador Roberto Silveira e Governador Amaral Peixoto. O interessado deve levar original e cópia da carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência (com certidão de nascimento se estiver no nome do cônjuge).

A chuva forte e o granizo que atingiram o município no dia provocaram danos em carros e telhados de casas.

Veja o calendário de atendimento: