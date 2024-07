Nova Iguaçu avança 2ª fase da Série D e Santo André e Água Santa vencem duelos paulistas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2024 - 23:31 Para compartilhar:

O Nova Iguaçu é mais um classificado para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O time da Baixada Fluminense tirou a invencibilidade da Portuguesa ao vencer por 1 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), neste sábado, pela 12ª rodada do Grupo A6.

Com gol solitário de Marllon, no fim do segundo tempo, o Nova Iguaçu chegou a 25 pontos. Faltando seis em disputa, o time está a oito do quinto colocado Real Noroeste-ES, que ficou no empate com o Serra-ES por 2 a 2.

O Nova Iguaçu se juntou a Brasiliense-DF, Manauara-AM e Maringá-PR já classificados para a próxima fase. Manauara inclusive também conquistou a vaga neste sábado, com a derrota do Manaus-AM para o Princesa de Solimões-PA, por 2 a 0. Com 27 pontos e líder do Grupo A1, não pode ser mais ultrapassado pelo próprio Manaus, que ficou com 18, em quinto lugar.

A rodada também reservou dois duelos entre paulistas no Grupo A7. No estádio Bruno José Daniel, o Santo André goleou o São José por 4 a 1, enquanto o Água Santa, no estádio Distrital de Inamar, venceu a Inter de Limeira pelo placar mínimo de 1 a 0.

Resultados que embolaram a chave. A Inter de Limeira segue na vice-liderança com 20, enquanto o Água Santa assumiu a terceira posição com 19, seguido do Costa Rica-MS, com 17. Colado no G-4, o Santo André também tem 17, porém com uma vitória a menos: 5 a 4. Já o São José segue com 12 e pode ser eliminado, caso os sul-mato-grossenses pontuem.

Confira os jogos da 12ª rodada da Série D:

SÁBADO

Santo André 4 x 1 São José

Audax-RJ 0 x 1 Itabuna-BA

Nova Iguaçu-RJ 1 x 0 Portuguesa-RJ

Serra-ES 2 x 2 Real Noroeste-ES

Nova Hamburgo-RS 1 x 1 Avenida-RS

Manaus-AM 0 x 2 Princesa do Solimões-AM

União-MT 1 x 2 Mixto-MT

Patrocinense-MG 0 x 2 Pouso-Alegre

Ipatinga-MG 2 x 0 Democrata-MG

Água Santa 1 x 0 Inter de Limeira

Rio Branco-AC 2 x 2 Humaitá-AC

DOMINGO

15h30

Brasiliense-DF x Real-DF

16h

Anapolina-GO x Capital-TO

Tocantinópolis-TO x Fluminense-PI

Altos-PI x River-PI

Maranhão-MA x Moto Club-MA

Potiguar-RN x Sousa-PB

Treze-PB x Maracanã-CE

Atlético-CE x Iguatu-CE

Itabaiana-SE x Petrolina-PE

Juazeirense-BA x Jacuipense-BA

Costa Rica-MS x Maringá-PR

Brasil-RS x Cianorte-PR

Cascavel-PR x Barra-SC

17h

Porto Velho-RO x Manauara-AM

ASA-AL x CSE-AL

Crac-GO x Iporá-GO

Concórdia-SC x Hercílio Luz-SC

18h

América-RN x Santa Cruz-RN

SEGUNDA-FEIRA

16h

Trem-AP x São Raimundo-RR

20h

Retrô-PE x sergipe-se

TERÇA-FEIRA

20h

Cametá-PA x Águia de Marabá-PA