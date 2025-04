Nova HQ ‘O Céu de Celinna’ é ferramenta de prevenção ao suicídio entre jovens

O dia 16 de abril será marcado pelo lançamento da história em quadrinhos “O Céu de Celinna”, que trata de saúde mental e prevenção ao suicídio entre jovens. Com autoria de Guilherme Fonseca, Nanna de Castro e colaboração do coletivo Reexisto, a obra se propõe como uma ferramenta pedagógica própria para escolas públicas e privadas.

A história acompanha Celinna, uma jovem de 17 anos que lida com depressão e questões de autoestima. Ela se sente desconectada do mundo, preferindo a companhia do seu gato. O livro aborda os desafios da adolescência, incluindo a resistência ao tratamento psicológico e o medo de lidar com a realidade.

Quando Celinna se vê à beira de tomar uma decisão irreversível, ela vivencia uma experiência transformadora, confrontando-se com a possibilidade de enxergar o mundo de uma forma diferente.

Ferramenta de prevenção

“O Céu de Celinna” nasce com a intenção de ser um recurso para educadores que desejam abordar a saúde mental com seus alunos – seja em escolas públicas ou privadas. A HQ pode ser usada para iniciar conversas sobre temas relacionados à saúde emocional, prevenção ao suicídio e apoio psicológico.

A publicação reforça a importância de uma ambiente de acolhimento, no qual os jovens podem se identificar com os personagens e compreender a importância de buscar ajuda em momentos de crise.

O objetivo é quebrar tabus e desestigmatizar problemas psicológicos, sensibilizando a comunidade escolar para o bem-estar emocional dos estudantes.

Como surgiu

O tema da HQ se relaciona com a vida da autora, Nanna de Castro, que viveu na pele a dor de perder uma filha, de 16 anos, para o suicídio. Desde então, ela tem desenvolvido ações de prevenção e “posvenção” e, junto com especialistas em saúde mental, ela criou o Coletivo Reexisto.

Em 2024, Nanna se uniu ao artista de quadrinhos Guilherme Fonseca e criou um livro para apoiar conversas sobre o tema nas escolas. Para conseguir concretizar a obra, o Coletivo Reexisto criou uma campanha de financiamento coletivo a fim de entregar gratuitamente a obra em escolas públicas. A campanha viralizou nas redes e cumpriu a meta em apenas quatro dias.

Data e local

O pré-lançamento da HQ, dedicado apenas aos apoiadores, ocorreu no último sábado, 5. Já o lançamento oficial será realizado no dia 16 de abril, uma quarta-feira, na Livraria Vila Lorena.

Quando: 16 de abril

Horário: 18h30 às 21h30

Endereço: Alameda Lorena, 1501

Vendas: https://www.amazon.com.br/dp/6501263646