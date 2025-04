Nova HQ do ‘Superman’ terá história ambientada em Florença

FLORENÇA, 1 ABR (ANSA) – A cidade de Florença, na Itália, é um dos palcos das 15 histórias contidas na antologia “Superman: O Mundo”, que chegará às livrarias em 25 de junho para homenagear um dos super-heróis mais famosos.

A história ambientada no município toscano, intitulada “Superman: Inferno”, escrita por Marco Nucci e Fabio Celoni, se passa em 2021, com Clark Kent e Lois Lane em Florença no 700º aniversário da morte do escritor e poeta Dante Alighieri (1265-1321).

No entanto, a terra se abre e a personagem fictícia Lane é engolida por um abismo que parece levar diretamente ao inferno.

A única esperança do Superman contra os exércitos de Lúcifer está em uma fórmula, presente nas visões de Dante.

O volume de pouco mais de 200 páginas, que reúne histórias exclusivas sobre o personagem de quadrinistas de vários países diferentes, também tem um capítulo dedicado ao Brasil. Outras nações envolvidas na HQ são Argentina, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Sérvia, Camarões, República Tcheca, Eslováquia, França, Alemanha e Índia. (ANSA).