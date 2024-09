Nova frente fria já tem data para chegar; veja o que muda no Brasil

Da Reaçãoi Da Reação https://istoe.com.br/autor/da-reacao/ 26/09/2024 - 11:24 Para compartilhar:

Uma nova frente fria chega a algumas regiões do Brasil nos próximos dias e pode trazer alívio para o calor acima da média dos últimos dias. De acordo com o Climatempo, uma massa de ar frio está se formando e deve atingir as regiões Centro-oeste e Sul a partir desta quinta-feira, 26.

Apesar do alívio nas temperaturas, o choque da massa de ar frio e da massa de ar quente preocupa especialistas. Isso porque esse contraste empurra o ar quente para a atmosfera, causando instabilidades atmosféricas e aumentando o risco de ocorrência de tempestades severas e eventos meteorológicos extremos.

Um alerta para o sul do Mato Grosso do Sul até o norte do Rio Grande do Sul foi feito pelas redes sociais da empresa. “Durante os temporais, os ventos ganham mais intensidade. (…) A condição firme é de tempo firme somente a partir do fim de semana, com a chuva voltando a dar trégua”, comunicou o Climatempo no Instagram.

Segundo o Cemadem, (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), o risco hidrológico na mesorregião Sudeste Rio-Grandense é considerado alto.

A onda de calor, no entanto, deve voltar com força total na próxima semana. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta ainda que o calor acima da média deve afetar diversas regiões no centro-oeste do país neste fim de semana.

