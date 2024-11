Nova formação do Linkin Park absorve energia brasileira e faz show memorável no Allianz Parque

Sofia Magalhãesi Sofia Magalhães https://istoe.com.br/autor/sofia-magalhaes/ 18/11/2024 - 10:24 Para compartilhar:

Após 7 anos de hiato, o Linkin Park está de volta a ativa, e em grande estilo. A banda visitou o Brasil para dois shows memoráveis que foram realizados no último fim de semana, em São Paulo, na sexta-feira, 15, e sábado, 16, com direito a apresentação de novas músicas do álbum inédito “From Zero”.

Com um Allianz Parque lotado, Emily Armstrong, a nova vocalista, e Mike Shinoda eram todos sorrisos. Acompanhados da banda, os dois conduziram o público em uma jornada pelas clássicas da discografia, como “Numb” e “Faint”, e pelos últimos lançamentos, “Two Faced” e “Casualty”.

+ Saiba quem era Rina, fundador da Bola de Neve, que morreu aos 52 anos

+ Morre Vladimir Shklyarov, bailarino russo de 39 anos

O show de sexta, data do lançamento oficial de “From Zero”, foi digno de ser chamada de espetáculo. A apresentação contou com solos do DJ, Joe Hahn e do novo baterista, Colin Brittain. Os novos membros não se envergonharam diante público, e logo se misturaram à energia brasileira, concedendo a oportunidade dos fãs cantarem sozinhos diversas vezes.

O coro em “In the End” pode ser considerado o momento mais memorável da noite. As 45 mil pessoas não decepcionaram e cantaram o ícone verso “I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn’t even matter” em plenos pulmões, encantando o Linkin Park.

As quase duas horas do espetáculo passaram rapidamente e os integrantes não deixaram de responder a paixão dos fãs em momento algum. A bandeira do Brasil foi vestida, colocada nos instrumentos e abraçada pelos membros.

O fim da noite foi chegando com “Heavy is the Crown”, momento em que Armstrong mostra a que veio e consegue calar todos que diziam que ela não estaria ao pé de conduzir a banda nesse novo capítulo.

Shinoda e companhia seguem em direção para a Arábia Saudita, onde vão dar continuidade a tour, mas eles estarão de volta às terras brasileiras em 2025 para mais quatro shows, em 8, 10, 13 e 15 de novembro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LINKIN PARK (@linkinpark)

Confira a setlist dos shows:

“Somewhere I Belong” “Crawling” “Lying From You” “Two Faced” “New Divide” “The Emptiness Machine” “The Catalyst” “Burn It Down” “Waiting for the End” “Castle of Glass” “When They Come for Me / Remember the Name” “Casualty” “One Step Closer” “Lost” “Breaking the Habit” “What I’ve Done” “Leave Out All the Rest” “My December” “Over Each Other” “Numb” “In the End” “Faint” “Papercut” “Lost In The Echo” “Heavy Is The Crown” “Bleed It Out”

*Estagiária sob supervisão