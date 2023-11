Nova ferramenta de IA detecta até 13% mais cânceres do que médicos

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 23/11/2023 - 2:28 Para compartilhar:

Uma nova ferramenta de IA da Kheiron Medical Technologies e do Imperial College London pode detectar até 13% mais cânceres de mama do que humanos em exames de mama.

A evidência prospectiva, publicada na Nature Medicine , concluiu que a ferramenta, chamada Mia, poderia aumentar significativamente a detecção precoce do câncer da mama num ambiente de saúde europeu em até 13%.

Em 2020, 2,3 milhões de mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama em todo o mundo e 685 mil mulheres morreram em decorrência da doença, segundo a Organização Mundial da Saúde. As iniciativas de rastreio para detectar precocemente o câncer reduzem a quantidade de tratamentos intensivos e de mortes por câncer da mama. No entanto, apesar destas iniciativas, estima-se que cerca de 20% dos câncer da mama podem não ser detectados nesta fase.

Os pesquisadores descobriram que o uso de uma ferramenta de inteligência artificial (IA) chamada Mia (CE Mark classe IIa) tem o potencial de melhorar o rastreamento do câncer de mama, detectando tecidos potencialmente cancerígenos que os “leitores” humanos podem não perceber.

Na Hungria, onde o estudo foi realizado e o padrão-ouro de leitura dupla de cada caso é seguido, as mamografias são analisadas por dois radiologistas que então decidem, com base na suspeita de tecido cancerígeno, se devem pedir à mulher que volte para mais exames. investigação, conhecida como “recall”.

Neste estudo, os investigadores usaram Mia como uma “leitora” extra para as mamografias de 25.065 mulheres em quatro locais de rastreio na Hungria, de abril de 2021 a janeiro de 2023. Depois de as mamografias terem sido estudadas normalmente por dois radiologistas, foram então alimentadas através de Mia, que sinalizou potenciais falsos negativos para um terceiro leitor humano, que decidiu se deveria chamar a mulher de volta. Estas foram definidas como mamografias consideradas saudáveis ​​​​pelos humanos, mas que apresentavam sinais mais sutis de tecido canceroso detectados por Mia.

O estudo foi conduzido em três fases (duas fases piloto e uma implementação ao vivo). No geral, ao longo das três fases, o leitor de IA encontrou mais 24 cânceres do que a leitura humana padrão – um aumento relativo de 7% – e resultou em mais 70 mulheres recordadas (aumento relativo de 0,28%).

Eles descobriram que 83% dos cânceres adicionais detectados usando Mia na prática clínica real eram invasivos, mostrando que Mia pode detectar cânceres onde a detecção precoce é particularmente vital.

Dr Peter Kecskemethy , CEO da Kheiron , disse: “Nossos dados prospectivos de uso no mundo real na Hungria fornecem evidências de um aumento significativo e mensurável na detecção precoce do câncer de mama quando Mia é usado na prática clínica. A questão chave agora é como podemos justificar a não utilização de Mia no rastreio da mama quando há uma melhoria tão dramática na detecção do câmcer.”

O coautor do estudo, Dr. Ben Glocker , do Departamento de Computação do Imperial , que lidera equipes de pesquisa de aprendizado de máquina na Imperial e Kheiron, disse: “Esses resultados superaram nossas expectativas. O nosso estudo mostra que a utilização da IA ​​pode funcionar como uma rede de segurança eficaz – uma ferramenta para evitar que sinais mais subtis de câncer passem despercebidos. Ver em primeira mão que o uso da IA ​​poderia reduzir substancialmente a taxa de câncer não detectados no rastreio da mama é enorme e constitui um grande impulso para a nossa missão de transformar o tratamento do câncer com tecnologia de IA.”

Os investigadores observam que um próximo passo importante é replicar os resultados noutros países com diferentes programas de rastreio e populações. Eles também observam que os pacientes foram acompanhados por dois a nove meses, e será necessário um acompanhamento mais longo para avaliar o efeito total do Mia em termos de detecção do câncer e redução da mortalidade.

Um estudo em andamento no Reino Unido, que está prestes a ser concluído, tem como objetivo confirmar os benefícios do fluxo de trabalho do leitor extra assistido por IA, e a equipe está iniciando uma implementação nos EUA.

Ali Baron, paciente e membro do conselho público de Kheiron, disse: “Fui diagnosticado no final de 2019 com carcinoma ductal in situ. O radiologista destacou que foi “boa sorte” ter sido detectado precocemente. Quero tirar a sorte disso.

“Eu adoraria que Mia estivesse presente e soubesse que isso estava funcionando em segundo plano para ajudar os radiologistas. Esta tecnologia deveria estar disponível para todas as mulheres.”

Dr Glocker acrescentou: “Este é apenas o começo do nosso trabalho com Kheiron. Estamos trabalhando ativamente em novas metodologias para a implantação segura e monitoramento contínuo do Mia para apoiar a implementação nos EUA e no Reino Unido. Estamos trabalhando duro para garantir que o maior número possível de mulheres se beneficie do uso desta nova tecnologia no próximo ano.”

