Nova fenda surge em geleira palco de tragédia na Itália

TRENTO, 18 JUL (ANSA) – Uma nova fenda de 200 metros de largura surgiu no glaciar da Marmolada, no extremo-norte da Itália, onde o desabamento de um enorme bloco de gelo matou 11 pessoas no início de julho.

A rachadura foi detectada pelo administrador de um refúgio na montanha, que avisou os técnicos da Defesa Civil. A fenda tem entre 25 e 35 metros de profundidade e provocou a interrupção das buscas pelos restos mortais das 11 vítimas do desmoronamento.

Todos os mortos já foram identificados, mas alguns corpos não estavam intactos, de modo que socorristas ainda procuram fragmentos que possam estar na área da geleira.

As novas movimentações no glaciar ocorrem por causa da intensa onda de calor que atinge a Itália e o restante da Europa ocidental nos últimos dias, aumentando o risco de mais desabamentos.

A geleira da Marmolada, montanha de maior altitude nas Dolomitas, com 3.343 metros, vem sofrendo neste ano com uma das piores secas das últimas décadas no país, resultando em drásticas reduções na cobertura nevosa dos glaciares.

Um estudo divulgado em meados de junho aponta que a camada de neve na geleira no fim de maio era de 714 milímetros, número 50% menor que a média do período. Além disso, o glaciar já perdeu mais de 80% de seu volume nos últimos 80 anos, e previsões apontam que ele pode desaparecer antes de 2040 por causa da crise climática. (ANSA).