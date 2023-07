Nova explosão em ponte na Crimeia deixa dois mortos

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 17/07/2023 - 7:31 Compartilhe

Moscou acusa Kiev de estar por trás de "ato de terrorismo". Agência de inteligência ucraniana, que assumira responsabilidade por ataque à estrutura em outubro, limitou-se a comentar o incidente.Pelo menos dois residentes da região russa de Belgorod morreram e uma criança ficou ferida nesta segunda-feira (17/07) após uma explosão danificar uma das seções da Ponte da Crimeia, anunciaram as autoridades russas.

Descrito por Moscou como um "ato de terrorismo", o incidente teria sido provocado por drones marítimos, levando à interrupção do tráfego na principal estrutura que conecta a península do Mar Negro ao continente russo.

"Dois civis morreram: um homem e uma mulher, que estavam em um carro na ponte", afirmou o Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia. "A filha menor deles foi ferida." O comitê investigativo acusou ainda os serviços secretos ucranianos (SBU) de estarem por trás do ataque.

Provável envolvimento de Kiev

Embora não tenha havido nenhuma reivindicação oficial por parte de Kiev, relatos da imprensa local reforçam a acusação russa.

"Foi difícil chegar à ponte, mas acabamos conseguindo", disse à agência estatal de notícias Ukrinform um representante não identificado do SBU, salientando que a ponte é um alvo legítimo para a Ucrânia, uma vez que foi construída em território ucraniano ocupado.

De acordo com as mesmas fontes, o ataque foi realizado no domingo à noite por drones marítimos que danificaram a estrutura.

O SBU, por sua vez, limitou-se a comentar o episódio: "Mais uma vez, a ponte foi 'adormecida' ", disse a agência de inteligência nesta segunda-feira.

Ponte tem importância estratégica

A Ponte da Crimeia já havia sido alvo de um ataque em outubro, quando um caminhão-bomba ucraniano explodiu duas de suas seções. Inicialmente, Kiev não assumiu a responsabilidade pelo atentado. A confirmação, porém, veio posteriormente através de um alto funcionário ucraniano.

A Ponte da Crimeia é uma artéria crucial para abastecer a península anexada pelos russos em 2014, tendo, portanto, uma importância estratégica na atual guerra na Ucrânia. O ataque à estrutura acontece num momento em que as forças ucranianas tentam pressionar uma contraofensiva em várias seções da linha de frente.

