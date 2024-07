Nova etapa do PAC fará R$ 41,2 bilhões em obras, diz Jader Filho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2024 - 12:09 Para compartilhar:

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que a nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) terá uma seleção de R$ 41,2 bilhões a partir de propostas feitas pelos municípios. As declarações ocorreram em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira. Segundo o ministro, foram 872 propostas selecionadas.

“Nós iniciamos aqui apontando que, hoje, fora a seleção que havia sido feita anteriormente, nós faremos uma seleção de R$ 41,2 bilhões. São 872 propostas em 707 municípios”, afirmou.

Jader continuou: “nesta seleção, nós vamos alcançar, de maneira direta e indireta, 535 mil novos empregos nessas obras que vão ser apresentadas”.

De acordo com o ministro, as seleções que estão sendo feitas envolvem seguintes setores, com os respectivos valores:

Mobilidade – R$ 9,9 bilhões;

Drenagem urbana – R$ 15,3 bilhões;

Abastecimento de água – R$ 5,9 bilhões;

Esgotamento sanitário – R$ 10,1 bilhões.

Mais cedo, o Ministério da Casa Civil havia divulgado o valor de R$ 41,7 bilhões em investimentos. Além dos valores informados por Jader, a Casa Civil também considerou cerca de R$ 460 milhões para um setor de Infraestrutura Social e Inclusiva, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública.