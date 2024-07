Nova esperança para pacientes de fertilização in vitro? Nova tecnologia pode facilitar a gravidez

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/07/2024 - 2:03 Para compartilhar:

Pesquisadores dizem que desenvolveram um modelo de imagem 3D de embriões em estágio inicial que pode facilitar a gravidez de mulheres por meio da fertilização in vitro (FIV).

Cerca de 2,5% dos nascimentos nos EUA — quase 92.000 — foram de fertilização in vitro em 2022. Quando pacientes de fertilização in vitro criam vários embriões, pode ser difícil determinar quais têm a melhor chance de resultar em nascimento.

Agora, cientistas na China dizem que seu modelo 3D de blastocistos — embriões com cerca de 5 ou 6 dias de idade — pode fornecer detalhes até então desconhecidos sobre características celulares que foram associadas a gestações bem-sucedidas.

“Este estudo mostra que o formato 3D da massa celular interna do blastocisto, sua posição e como as células ao redor estão organizadas podem ser indicadores importantes de sucesso, o que não sabíamos antes”, disse o principal autor do estudo, Dr. Bo Huang, embriologista do Centro de Medicina Reprodutiva do Hospital Tongji, na China.

Na fertilização in vitro, os óvulos são coletados de uma mulher e combinados com esperma em um laboratório para criar embriões, que são colocados no útero.

As pacientes podem testar seus embriões para anormalidades genéticas antes da transferência. A taxa de sucesso é de 60% a 65% para embriões geneticamente saudáveis. Essas chances diminuem quando a mulher é mais velha ou tem condições uterinas que dificultam a implantação de um embrião.

Este novo estudo incluiu mulheres com menos de 40 anos com revestimento uterino espesso e não mais do que uma transferência de embrião malsucedida. Usando o EmbryoScope+, tecnologia que pode monitorar o desenvolvimento de embriões, os pesquisadores tiraram imagens detalhadas de 2.141 blastocistos.

Eles compararam seu modelo com imagens de fluorescência dos blastocistos e descobriram que ele era 90% preciso.

“Tradicionalmente, a qualidade dos blastocistos é avaliada usando métodos 2D que carecem de indicadores abrangentes e de profundidade”, explicou Huang. “Embora existam alguns métodos 3D, eles não são práticos ou seguros para uso clínico. Este estudo preenche essa lacuna ao introduzir um método de avaliação 3D clinicamente aplicável e revela características não reconhecidas anteriormente dos blastocistos.”

A pesquisa de Huang, publicada na revista Human Reproduction , foi apresentada segunda-feira em Amsterdã na reunião anual da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia (ESHRE).

Ele disse que o objetivo final é tornar essa tecnologia um padrão em fertilização in vitro, trazendo novas esperanças aos pacientes.

O Dr. Anis Feki, presidente eleito da ESHRE, disse que o modelo de Huang “mostra grande promessa”, mas mais pesquisas são necessárias.

“Este método pode potencialmente melhorar os resultados da fertilização in vitro, mas sua aplicação clínica deve ser abordada com consideração cuidadosa”, acrescentou Feki.