Nova erupção do Etna volta a iluminar céu noturno da Itália

CATANZARO, 2 DEZ (ANSA) – O vulcão Etna, o mais ativo da Europa, entrou novamente em erupção na ilha da Sicília, no sul da Itália, e iluminou o céu da região com suas explosões na noite da última sexta-feira (1º).

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) anunciou que a atividade da fonte de lava na cratera sudeste do vulcão terminou, após ter produzido uma coluna eruptiva de até cerca de 6 mil metros acima do nível do mar.

Segundo as autoridades locais, relatos de precipitação de cinzas foram recebidos nas cidades de Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano e Giardini Naxos. Além disso, os ventos levaram cinzas vulcânicas para a pista do aeroporto Tito Minniti em Reggio Calabria.

A fonte de lava foi acompanhada por uma atividade efusiva que produziu dois fluxos de lava, que a partir da cratera Sudeste se propagaram na direção Sul e Leste.

Localizado na ilha italiana da Sicília, o Etna é o vulcão mais ativo da Europa, embora as suas explosões raramente causem danos significativos. (ANSA).

