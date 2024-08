Nova erupção do Etna forma nuvem de fumaça de 10km na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/08/2024 - 14:01 Para compartilhar:

CATANIA, 4 AGO (ANSA) – Uma nova erupção no Monte Etna, maior vulcão ativo da Europa, voltou a ser registrada na noite do último sábado (3), segundo as autoridades locais.

Esta é a quinta erupção registrada pelo vulcão ativo mais alto da Europa desde 4 de julho passado. Desta vez, a protagonista é novamente a cratera Voragine, que expeliu fontes de lava altíssimas e emitiu uma nuvem vulcânica de 10 quilômetros de altura.

A dispersão das cinzas ocoreu na direção sudeste e atingiu vários centros populacionais do Etna. O fenômeno foi observado pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) de Catânia.

De acordo com o INGV, a amplitude média do tremor vulcânico apresentou um aumento repentino por volta das 03h20 (hora local) passando de valores médio-altos para muito elevados às 04h40.

Com isso, depois da atividade estromboliana, após se intensificar, evoluiu para uma fonte de lava. Atualmente o tremor vulcânico, que sinaliza a energia das condutas magmáticas internas, está diminuindo rapidamente.

Desta vez, o Aeroporto Internacional Vincenzo Bellini de Catânia permaneceu operacional, registrando apenas atrasos nas chegadas e partidas. (ANSA).