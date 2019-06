Nova Engevix obtém licença ambiental para usina solar de 1200 MW em SE

A Nova Engevix obteve licença ambiental prévia para instalação da usina fotovoltaica Canindé de São Francisco (UFV São Francisco), a ser localizada no município de Canindé de São Francisco, em Sergipe. Com capacidade de geração de 1200 megawatts (MW), o projeto é considerado um dos maiores do mundo e exigirá investimentos da ordem de R$ 4,5 bilhões. Atualmente, a usina ficaria atrás apenas do Tengger Desert Solar Park, localizado na China, com 1.547 MW.

A UFV São Francisco será desenvolvida em etapas. A expectativa dos empreendedores é que a primeira fase possa ser viabilizada no próximo leilão de energia nova A-6, marcado para 17 de outubro, e que contratará energia para início de fornecimento em 2025. Esta primeira etapa do parque é de 600 MW.

“O projeto solar Canindé de São Francisco, além de contribuir com energia limpa para o País, é uma importante realização dentro do plano de reestruturação da Nova Engevix”, explicou o diretor de novos negócios, Filipe Koefender.

A Nova Engenvix concentra as atividades remanescente do antigo grupo Engevix, que encolheu após ser implicada nas investigações no âmbito da Operação Lava Jato.