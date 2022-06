Nova empresa de satélites da Sony terá lasers espaciais

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) – A Sony criou uma nova companhia vai que fabricar e fornecer aparelhos que permitem que pequenos satélites em órbita se comuniquem entre si por meio de lasers.





A Sony Space Communications, criada na quarta-feira, vai aproveitar a tecnologia de laser para evitar gargalos em frequências de rádio. Os aparelhos vão funcionar entre satélites e a comunicação deles com estações em terra.

A companhia não informou quando espera ter o primeiro aparelho comercial em operação no espaço, se já existem clientes aguardando ou o tamanho do investimento na tecnologia até agora.

Há quase 12 mil satélites em órbita da Terra, número que deve crescer nos próximos anos, uma vez que companhias de foguetes espaciais estão conseguindo reduzir o custo de lançamentos para o espaço e que empresas como Amazon e SpaceX estão montando vastas redes de satélites de órbita baixa para oferta de serviços de internet ao redor do globo.

“A quantidade de dados usados em órbita está aumentando a cada ano, mas as frequências de rádio disponíveis são limitadas”, afirmou o presidente da nova empresa, Kyohei Iwamoto, em comunicado.

A SpaceX já produz seus próprios dispositivos de comunicação via laser e lançou os primeiros para sua rede de satélites Starlink no final do ano passado.

A Sony afirmou que um de seus primeiros testes bem sucedidos com a tecnologia ocorreu em 2020, quando a empresa transmitiu dados de imagens em alta definição por laser a partir da Estação Espacial Internacional para uma instalação em terra no Japão.

(Por Joey Roulette)