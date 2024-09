Nova edição de ‘A Fazenda’ estreia dia 16: saiba todos os detalhes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/09/2024 - 12:00 Para compartilhar:

Foi dada a largada para a contagem regressiva da 16ª edição de “A Fazenda”, da Record TV. O reality show estreia no dia 16 de setembro e, como todo ano desde o seu lançamento, gera curiosidade no público sobre quais serão os participantes e as novidades do programa.

O diretor da atração, Rodrigo Carelli, chegou a dar algumas pistas sobre o que as pessoas podem esperar da décima sexta edição, mas muita coisa ainda é um mistério.

Confira a seguir o que esperar de “A Fazenda 16”:

Quando começa?

A nova temporada estreia no dia 16 de setembro.

Quem vai apresentar?

O programa segue no comando de Adriane Galisteu, que assumiu a apresentação em 2021.

Quando acaba "A Fazenda 16"?

Até meados de dezembro.

Qual o prêmio do vencedor?

R$ 1,5 milhão, o mesmo da edição anterior, que consagrou como campeã Jaquelline Grohalski.

Quem serão os participantes?

Por enquanto os nomes dos participantes estão em sigilo absoluto. No entanto, as especulações giram em torno de: Camila Moura, ex-esposa do ex-BBB Lucas Buda, Gilson Oliveira, o personal trainer que foi suposto pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo, a apresentadora Flor Fernandez, e outros.

Serão quantos participantes?

A nova edição do programa contará com 24 participantes, o maior número de peões entre as 16 temporadas.

Quais os temas das festas?

Os peões vão poder curtir festas com temas inspirados em filmes, como “O Grande Gatsby” (2013), estrelado por Leonardo DiCaprio, com figurinos da década de 1920, segundo o diretor do reality show.

Polêmicas?

A produção do programa promete muito “fogo no feno”! As dinâmicas das provas foram construídas para dificultar a vida dos confinados, gerando cada vez mais intrigas.

Inês Brasil vai entrar em "A Fazenda"?

O diretor descartou a possibilidade alegando que a famosa é “grande mais” para o programa. “Se ela entrar, só vai dar ela”, justificou.

Onde assistir?

TV Record e Play Plus (aplicativo).