Nova CNH começa a ser emitida com novidades e prevenção de falsificações

O novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) começa a ser emitido nesta quarta-feira (1º). O documento poderá ser substituído a medida que os motoristas renovarem ou emitirem a segunda via. As informações são do site G1.

A decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em mudar o documento foi tomada em dezembro do ano passado. De acordo com o órgão, não há a necessidade de troca imediata para o novo padrão.





A nova CNH não invalia os documentos atuais, que seguem funcionando em todo o território brasileiro até a data de validade de cada um. A partir de agora, o documento pode ser expedido fisicamente, digitalmente ou ambos, dependendo da escolha do motorista.

De acordo com informações do Conatran, o novo modelo terá diferenças para apontar falsificação e fraudes. A CNH vai manter o QR Code, implementado desde 2017 nos documentos, com armazenamento de informações e imagens do condutor, exceto a assinatura do mesmo.

Além disso, a nova CNH será traduzida em português, inglês e espanhol para facilitar a identificação dos condutores brasileiros no exterior.