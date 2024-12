Nova cirurgia de Preta Gil é adiada

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2024 - 13:22 Para compartilhar:

Em tratamento contra um câncer, Preta Gil, 50 anos, atualizou seus seguidores do Instagram sobre a cirurgia que faria neste domingo, 15.

Por meio de uma mensagem escrita nos Stories da rede de compartilhamento de imagens e vídeos, a cantora disse que o procedimento foi adiado para a próxima quinta-feira, 19.

Apesar de não ter dado detalhes a respeito do motivo da alteração de data, a artista mandou beijos aos fãs e, no último sábado, 14, apareceu se divertindo nos Stories com amigos, fazendo as unhas e dando uma renovada no visual.

Preta retornou ao Brasil há um dia, após passar uma temporada em Nova York, nos Estados Unidos, para avaliar outras opções de tratamento.

“Vim fazer várias coisas aqui, dentre elas ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. [Vim] a pedido dos meus médicos no Brasil para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que vou fazer semana que vem”, anunciou a artista.

