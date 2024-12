Nova cirurgia de Lula não deve interferir no pacote de gastos

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 11/12/2024 - 18:40 Para compartilhar:

A nova cirurgia programada para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deverá impactar a votação do pacote de gastos na Câmara dos Deputados. Líderes descartaram ao site IstoÉ a possibilidade de travar a votação devido à internação do presidente.

Lula foi internado na segunda-feira, 9, após ser diagnosticado com uma hemorragia intracraniana provocada pela queda sofrida no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro. Nesta quarta-feira, 11, a equipe médica do presidente informou que será necessário realizar um novo procedimento endovascular.

Apesar de a notícia ter surpreendido parte dos parlamentares, deputados afirmaram que o cronograma de votação do pacote de gastos seguirá inalterado. A tendência é que os textos sejam apreciados no plenário a partir da próxima segunda-feira, 16.

Ainda segundo os parlamentares, as negociações para o pagamento das emendas parlamentares já foram concluídas, eliminando a necessidade de participação direta de Lula no processo. Outros dois fatores que sustentam a manutenção do cronograma são o prazo apertado para as votações e o boletim médico de Lula, que garante que o novo procedimento é de baixo risco.