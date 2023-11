Nova chance para o amor? Bruna Biancardi e Neymar estariam se reaproximando

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/11/2023 - 14:01 Para compartilhar:

Bruna Biancardi e Mavie estão na mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e de acordo com o jornal Extra, seria uma atitude de reaproximação dos famosos para tentarem ser um casal novamente.

+ Sem Neymar, Bruna Biancardi leva Mavie à praia pela primeira vez

+ Saiba os valores milionários das joias da filha de Neymar que foram roubadas por criminosos

Depois da exposição das traições do jogador de futebol, o noivado do casal ficou estremecido, mas os amigos também estariam incentivando que eles dessem uma nova chance para o relacionamento – mas a família da influencer não concorda.

No início de novembro, ela escolheu em comemorar o primeiro mês da filha com uma festa íntima, mas não compartilhou nenhuma foto com o atleta ao lado da filha.

“1 mês do nosso pacotinho de amor. 30 dias desde que a minha vida mudou pra melhor. Dias cansativos, mas ao mesmo tempo deliciosos. Tivemos desafios com a amamentação, que agora ficou leve e gostosa. Madrugadas juntas nos conhecendo, horas e horas te observando no meu colo, banhos relaxantes e trocas de roupa com muito choro. Que seja só o começo da uma aventura linda juntas! Te amo, filha. Tudo por você! Você é minha vida”, escreveu ela para a bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias