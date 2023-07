Nova animação de Planeta Liz tem a participação de Zeca Baleiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 8:15 Compartilhe

A segunda faixa do Planeta Liz, um mundo encantado na Amazônia, para crianças de 0 a 12 anos, está disponível nas plataformas digitais. “Dona Fumaça” conta com um convidado muito especial, o cantor maranhense Zeca Baleiro.

Liah Soares conta um pouco de como surgiu a música e o convite para essa parceria: “Essa música surgiu através de uma conversa minha com o avô da Maria Liz, o vovô Ivo, e imediatamente eu pensei em convidar o Zeca Baleiro para participar. Na animação o trem faz uma viagem do Pará ao Maranhão, e paramos na estação Maranhão para pegar o Zeca, que é natural de lá”.

“Dona Fumaça é um convite a você ter um olhar de observação da natureza, olhar pela janela e assim observar a passagem do tempo durante toda viagem”, completa.

Zeca Baleiro, que produziu o último álbum de Liah, “Infinito”, conta que curtiu muito embarcar nessa aventura: “Eu, como entusiasta da música infantil que sou, tendo já dedicado dois volumes a esse universo, me senti muito à vontade, como uma criança feliz brincando no parquinho. Liah é uma craque, canta e compõe maravilhosamente em tudo o quanto é gênero, ritmo, levada. Sou fã!”

Além de “Dona Fumaça”, já foi disponibilizada a faixa “Pra você Sonhar” e dia 14 (sexta-feira) Liah Soares estará na 2ª Feira Literária de Iguaba Grande (FLIG), no Rio de Janeiro, a partir das 15h, apresentando as canções do projeto, que gira em torno do desenvolvimento humano, consciência ambiental, valores e ética.

