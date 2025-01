Nottingham vence a sexta partida seguida e mantém perseguição ao líder Liverpool no Inglês

A equipe sensação do Campeonato Inglês fez mais uma vítima nesta segunda-feira ao derrotar o Wolverhampton por 3 a 0, mesmo jogando como visitante na rodada. Esta foi a sexta vitória seguida da equipe dirigida pelo técnico português Nuno Espírito Santo. O reflexo dessa boa fase está estampado na classificação: com 40 pontos, o Nottingham Forest está ao lado do Arsenal, que detém a vice-liderança pelos critérios de desempate. O Liverpool aparece isolado no topo com seis pontos a mais.

Os gols do triunfo foram marcados por Gibbs-White e Chris Wood no primeiro tempo, e Awoniyi na etapa final. Já o Wolverhampton, vive uma situação completamente diferente. A equipe comandada pelo técnico Vitor Pereira figura na 17ª posição, contabiliza 16 pontos e flerta com a zona de rebaixamento do torneio.

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Inglês na próxima semana. O Nottingham tem uma verdadeira decisão pela frente já que o compromisso vai ser contra o Liverpool no City Ground, no dia 14. Um dia depois, o Wolverhampton tenta a reabilitação em visita ao Newcastle.

Na partida, o Nottingham precisou de apenas seis minutos para balançar a rede. Anthony Elanga fez jogada pela direita, deu um corte em seu marcador e cruzou para área. Bem posicionado, Gibbs-White bateu firme e fez 1 a 0. O segundo gol veio aos 43 minutos. Hudson-Oddoi percebeu Chris Wood livre e fez o passe. O atacante finalizou no canto, tirou a chance de defesa do goleiro José Sá e fez 2 a 0 para os visitantes.

Com a vantagem de dois gols assegurada, o Nottingham apenas administrou a partida no segundo tempo e apostou nos contra-ataques. Nos acréscimos, James Ward Prowse arrancou em velocidade e tocou para Awoniyi fazer 3 a 0 e garantir a sexta vitória seguida no Inglês.