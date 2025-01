Nottingham Forest segura empate diante do líder Liverpool (1-1)

O Nottingham Forest (2º), revelação da Premier League, voltou a travar o Liverpool ao empatar em 1 a 1, nesta terça-feira (14), em casa, quatro meses depois de ter infligido ao atual líder a única derrota na temporada no campeonato inglês.

O Liverpool (1º, 47 pontos) mantém uma vantagem de seis pontos – e com um jogo pendente para disputar – sobre o Nottingham (2º, 41 pontos), que aguarda o jogo do Arsenal (3º, 40 pontos) contra o Tottenham, na quarta-feira.

No seu City Ground, a equipe comandada por Nuno Espírito Santo cedo abriu o placar por meio de Chris Wood (8′), autor do seu 13º gol em 21 jogos na Premier League.

O Liverpool do técnico Arne Slot procurou o empate e quase conseguiu num contra-ataque do colombiano Luis Díaz, bem interceptado pelo brasileiro Murillo (35′).

Mas foi o português Diogo Jota quem deixou tudo igual (66′), após um escanteio 22 segundos depois de ter entrado em campo. Matz Sels evitou o segundo gol de Jota (77′) e mais tarde foi salvo por um dos seus defensores que que tirou da linha um chute do egípcio Mohamed Salah quase no fim do tempo regulamentar (88′).

Também nesta terça-feira o Manchester City voltou a decepcionar. Os ‘Citizens’ venciam por 2 a 0 na visita ao Brentford mas acabaram deixando escapar dois pontos com o empate em 2 a 2 após um gol nos acréscimos.

A equipe de Pep Guardiola é a sexta colocada na tabela com 35 pontos, os mesmos do Newcastle (5º), que tem um jogo a menos.

Os atuais tetracampeões da Premier League abriram a vantagem com gols de Phil Foden (66′ e 78′). Mas o congolês Yoane Wissa (82′) e o dinamarquês Christian Norgaard (90’+2) deixaram tudo igual.

O Chelsea (4º, 37 pontos) mantevea distância de dois pontos em relação ao City depois de empatar em casa com o Bournemouth de (2-2).

O West Ham estreou seu novo técnico Graham Potter com uma vitória em casa sobre o Fulham por 3 a 2.

No London Stadium, Carlos Soler, Tomas Soucek e o brasileiro Lucas Paquetá marcaram para os ‘Hammers’. Com esse resultado, o West Ham ficou em 12º na tabela, à frente do Manchester United e do Tottenham.

— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Terça-feira:

West Ham – Fulham 3 – 2

Brentford – Manchester City 2 – 2

Chelsea – Bournemouth 2 – 2

Nottingham – Liverpool 1 – 1

– Quarta-feira:

(16h30) Leicester – Crystal Palace

Everton – Aston Villa

Newcastle – Wolverhampton

(17h00) Arsenal – Tottenham

– Quinta-feira:

(16h30) Ipswich Town – Brighton

(17h00) Manchester United – Southampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 47 20 14 5 1 48 20 28

2. Nottingham 41 21 12 5 4 30 20 10

3. Arsenal 40 20 11 7 2 39 18 21

4. Chelsea 37 21 10 7 4 41 26 15

5. Newcastle 35 20 10 5 5 34 22 12

6. Manchester City 35 21 10 5 6 38 29 9

7. Bournemouth 34 21 9 7 5 32 25 7

8. Aston Villa 32 20 9 5 6 30 32 -2

9. Fulham 30 21 7 9 5 32 30 2

10. Brentford 28 21 8 4 9 40 37 3

11. Brighton 28 20 6 10 4 30 29 1

12. West Ham 26 21 7 5 9 27 41 -14

13. Tottenham 24 20 7 3 10 42 30 12

14. Manchester United 23 20 6 5 9 23 28 -5

15. Crystal Palace 21 20 4 9 7 21 28 -7

16. Everton 17 19 3 8 8 15 25 -10

17. Wolverhampton 16 20 4 4 12 31 45 -14

18. Ipswich Town 16 20 3 7 10 20 35 -15

19. Leicester 14 20 3 5 12 23 44 -21

20. Southampton 6 20 1 3 16 12 44 -32

