Notre Dame Intermédica fecha aquisição da Bio Saúde, por R$ 79 milhões

A Notre Dame Intermédica fechou nesta quarta-feira, 12, um acordo para compra de 100% do capital da Bio Saúde Serviços Médicos, que atua principalmente na cidade de São Paulo. O valor da operação será de R$ 79 milhões, que será pago à vista em dinheiro no fechamento da transação.

Segundo a Notre Dame, a Bio Saúde tem uma carteira de 100 mil beneficiários em todo o Estado de São Paulo, principalmente na capital, e mais de 70% estão na categoria corporate/PME. Em 2019, a companhia faturou R$ 103 milhões, com sinistralidade caixa de 85,2%. A Notre Dame prevê sinergias operacionais e administrativas relevantes com as operações na região metropolitana de São Paulo.

