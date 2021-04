Notre Dame Intermédica conclui compra do Grupo Medisanitas

SÃO PAULO (Reuters) – A Notre Dame Intermédica informou nesta quarta-feira a conclusão do acordo de compra do Grupo Medisanitas Brasil, após ter recebido as aprovações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Notre Dame havia anunciado em agosto passado acordo para a compra do Grupo Medisanitas Brasil, com o valor da transação fixado em 1 bilhão de reais.

“Com a conclusão desta aquisição, passamos a operar um total de 5 hospitais (647leitos) e uma carteira com 414 mil vidas de planos de saúde no Estado de Minas Gerais”, afirmou a Notre Dame no comunicado desta quarta-feira.

(Por Aluísio Alves)

