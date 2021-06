Notre Dame é credenciada para atender beneficiários do Previ-Rio

A Notre Dame Intermédica (GNDI) informou nesta quinta-feira que foi publicada neste dia 24 de junho no Diário Oficial do Rio de Janeiro a homologação do credenciamento da subsidiária indireta da companhia, a Notre Dame Intermédica Saúde, pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio) para prestação de serviços de assistência à saúde e dental para o servidor municipal, com início de vigência previsto para 1º de agosto de 2021.

De acordo com comunicado da companhia, a Previ-Rio possui cerca de 158.000 beneficiários cadastrados.

Os membros realizam a contratação dos seus planos de saúde por meio de adesão e têm a opção de inclusão de dependentes.

A GNDI informou ainda que dividirá a plataforma de adesão com outra operadora local.

