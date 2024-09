Notícias sobre macroeconomia exerceram crescente impacto em ativos nos últimos anos, avalia BIS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 8:39 Para compartilhar:

Notícias sobre macroeconomia têm exercido um crescente impacto em preços de ativos nos últimos anos, o que indica que o Federal Reserve está se tornando mais dependente de dados econômicos para adotar suas decisões de política monetária, destacou o Bank for International Settlements (BIS, na sigla em inglês) no seu relatório Revisão Trimestral de setembro.

O BIS ressaltou que investidores internacionais têm mostrado uma ascendente expansão da sensibilidade a notícias sobre o mercado de trabalho nos EUA, com grandes movimentos de preços de ativos financeiros, apesar de dados econômicos terem provocado moderadas surpresas.

Economistas do BIS avaliaram que desde 2023 subiu muito a sensibilidade das taxas de juros de Treasuries de dois anos nos EUA em relação a informações do mercado de trabalho americano compiladas de forma mensal pelo payroll. Recentemente, esta sensibilidade atingiu o pico das duas últimas décadas.

Por exemplo, quando o payroll de julho mostrou a criação líquida de 114 mil vagas, resultado bem menor do que o esperado por analistas, os juros da T-note de dois anos caíram 26 pontos-base, “uma mudança de mais de 4 desvios-padrão para aquele mês.”

O estudo também aponta que há alta sensibilidade dos juros dos Treasuries de dois anos para movimentos da inflação. Tal indicador registrou incrementos expressivos com as elevações significativas do núcleo do CPI em 2022. “Como a inflação desacelerou dos picos pós-pandemia, o aumento (da sensibilidade) tornou-se mais gradual e estabilizou-se em um nível elevado.” Por outro lado, a trajetória de declínio do índice de preços ao consumidor americano nos últimos meses provocou limitadas oscilações dos juros dos treasuries de dois anos.