Notícia positiva é que desempenho de junho foi puxado pelo mercado interno, diz diretora da Abimaq

A boa notícia do setor de máquinas e equipamentos em junho, a segunda alta consecutiva no faturamento líquido total, foi o fato de ela ter sido puxada pelo mercado doméstico, disse nesta quarta-feira, 26, a diretora-executiva de Economia, Estatística e Competitividade da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Cristina Zanella. O faturamento do setor cresceu 0,5% sobre junho.

“É o segundo mês consecutivo de crescimento das receitas líquidas de vendas na ponta, mas a boa notícia é que neste mês foi o mercado doméstico que puxou o crescimento”, disse a diretora da Abimaq, acrescentando que, quando eram apresentados os números nos meses anteriores, o que puxava o resultado de vendas mês a mês eram as exportações.

Em junho, ao contrário, houve uma retração das exportações na ponta – as exportações caíram 21,3% na margem. Ainda assim, de acordo com Zanella, no ano o faturamento do setor recua 8,9%. Esse resultado deverá ser revertido no segundo semestre com um crescimento, de acordo com a diretora da Abimaq, com um crescimento de 13%. Com isso, o setor deverá encerrar o ano registrando uma queda de 3,4%.

A expectativa de crescimento do faturamento do setor de máquinas e equipamentos no segundo semestre, de acordo com Zanella, está associado aos programas do governo federal de retomar as obras de infraestrutura. Segundo ela, o setor de saneamento já começa a mostrar resultados traduzidos em aumento de máquinas para este seguimento.

