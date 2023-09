Nota de US$ 10 mil da era da Grande Depressão é vendida por US$ 480 mil

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 27/09/2023 - 2:52 Compartilhe

Uma nota rara de US$ 10 mil cunhada durante a Grande Depressão foi vendida em leilão por um preço recorde. O projeto de lei incomum, emitido em 1934, apresenta o rosto do secretário do Tesouro do falecido presidente dos EUA, Abraham Lincoln, Salmon P. Chase.

Ele foi classificado pela Paper Money Guarantee (PMG), uma organização terceirizada que avalia e certifica o papel-moeda, e foi considerado na condição de classificação mais alta.

“As notas de grande valor sempre atraíram o interesse de colecionadores de todos os níveis”, disse Dustin Johnston, vice-presidente de moeda da Heritage Auctions , que sediou a exposição.

“Os US$ 10.000 ficam atrás apenas do certificado de ouro de US$ 100.000 emitido em 1934, e dos 18 exemplares avaliados pela PMG, este exemplo está empatado com o de maior classificação. A nota foi vendida por US$ 480 mil no leilão de moedas da Long Beach Expo em Dallas, Texas, na sexta-feira.

Foi o maior valor pelo qual uma nota de 10 mil dólares de 1934 foi vendida, batendo o recorde anterior de 384 mil dólares estabelecido em setembro de 2020, disse um porta-voz da casa de leilões.

A nota de 10.000 dólares foi a nota de maior valor que já circulou publicamente nos EUA, sendo a agora extinta nota de 100.000 dólares usada apenas para transferir fundos entre bancos da Reserva Federal, de acordo com o site do Museu de Finanças Americanas .

Anteriormente, notas de US$ 500, US$ 1.000, US$ 5.000 e US$ 10.000 estavam em circulação nos EUA. Embora ainda tenham curso legal, essas notas de alto valor foram impressas pela última vez em 1945 e oficialmente descontinuadas em 1969 por “falta de uso”.

A nota de US$ 100 tem sido a nota de maior valor emitida pelos EUA desde então.

Paralelamente ao leilão de notas do Heritage Auction, houve um leilão de moedas, onde uma rara moeda de ouro de US$ 20 com águia dupla de 1899 foi a estrela do show.

A moeda, que apresentava um retrato da cabeça de Lady Liberty, da Estátua da Liberdade de Nova York, foi arrematada por US$ 468 mil na quinta-feira.

Apenas 84 moedas desse tipo foram emitidas e acredita-se que cerca de apenas 30 ainda existam, de acordo com a casa de leilões.

“É necessária uma moeda extraordinária para chegar ao topo de um leilão com uma qualidade tão consistente, e esta águia dupla de 1899 é esse tipo de moeda”, disse Todd Imhof, vice-presidente executivo da Heritage Auctions.

Ele acrescentou que a moeda era uma “raridade excepcional” e tinha a nota mais alta de todas as que ainda sobreviveram.

Uma nota de US$ 5.000 de 1934 também foi vendida no leilão por US$ 300.000.

