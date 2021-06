Nosso Palestra relembra conquista do Paulista de 1996 em documentário A produção conta com peças fundamentais da conquista alviverde

Em comemoração aos 25 anos do título do Campeonato Paulista, o Nosso Palestra lançou um minidocumentário especial no YouTube. Intitulado de “25 anos do Paulistão de 1996: um Palmeiras que jogou muito e durou pouco”, a produção conta um pouco sobre a trajetória alviverde até o título, o 21º da história palmeirense.

Com relatos de Vanderlei Luxemburgo, que comandou o time histórico, e personagens importantes daquela conquista, como Luizão, artilheiro do time com 22 gols, Galeano e Marcos Osio, relembraram o que foi estar naquela equipe que entrou para a história e, infelizmente, não chegou a durar uma temporada inteira.

Em 1996, o Palmeiras realizou 30 jogos no estadual, em dois turnos. Foram 27 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 102 gols marcados e apenas 19 sofridos – com 92,2% de aproveitamento, essa é a melhor campanha de uma equipe na história do torneio.

O elenco comandando por Luxemburgo venceu os dois turnos, o que fez com que não precisasse ter uma disputa final entre vencedores de cada etapa. A confirmação da taça veio no dia 2 de junho, em jogo contra o Santos, no Palestra Itália. Com gol de Luizão e Cléber, a equipe venceu por 2 a 0, confirmando a taça.

Confira o vídeo completo:

