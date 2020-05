‘Nosso futuro é apenas um jogo para eles’, diz Greta sobre fala de Salles

A ativista sueca Greta Thunberg reagiu neste sábado, 23, às declarações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de que o governo brasileiro deveria aproveitar a atenção dada à pandemia do novo coronavírus para flexibilizar regulamentações. A fala foi revelada pelo vídeo da reunião ministerial divulgada por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello.

“Precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só se fala de covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas”, disse Salles na reunião do dia 22 de abril.

“Apenas imagine as coisas que foram ditas longe da câmera… Nosso futuro em comum é apenas um jogo para eles”, escreveu Thunberg no Twitter, citando a declaração do ministro e a hashtag #SalvemAAmazônia.

Depois da divulgação do vídeo, o ministro se manifestou no Twitter e declarou que sempre defendeu a desburocratização e simplificação de normas, “com bom senso e tudo dentro da lei”.

Thunberg, 17 anos, já havia criticado o assassinato de indígenas no Brasil em 2019 e sido chamada de “pirralha” pelo presidente Jair Bolsonaro.