‘Nosso coração nesta noite está em Belém’, afirma papa em missa de véspera de Natal

“Nosso coração nesta noite está em Belém”, afirmou neste domingo (24) o papa Francisco, no momento em que a cidade da Cisjordânia onde nasceu Jesus, segundo a tradição cristã, celebrava uma véspera de Natal ofuscada pela guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

“E, nesta noite, o nosso coração está em Belém, onde o Príncipe da Paz ainda é rejeitado pela lógica perdedora da guerra, com o estrondo das armas que ainda hoje O impede de encontrar alojamento no mundo”, expressou o pontífice argentino durante a missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Jesus “não subverte do alto as injustiças com a força, mas de baixo com o amor; não irrompe com um poder sem limites, mas desce até aos nossos limites”, declarou o papa, que falou em italiano com uma tradução oficial fornecida em sete idiomas.

Aproximadamente 6.500 fiéis participaram da missa, segundo o Vaticano, e centenas de outros a acompanharam por meio de telas gigantes instaladas do lado de fora, na Praça de São Pedro.

A homilia de Francisco não mencionou explicitamente Israel nem Gaza, mas o pontífice lembrou em sua oração do Angelus ao meio-dia os “irmãos e irmãs que sofrem com a guerra”. “Pensemos na Palestina, em Israel e na Ucrânia”, declarou.

O sangrento ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados das autoridades israelenses. Os combatentes palestinos também sequestraram cerca de 250 pessoas, das quais Israel afirma que 129 permanecem na Faixa de Gaza.

Em resposta, Israel iniciou uma ofensiva aérea e terrestre no território palestino, onde 20.424 pessoas morreram, em sua maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.

O pontífice tem denunciado frequentemente os ataques contra civis no conflito atual.

Os cristãos palestinos decidiram cancelar a maioria das festividades de Natal este ano em Belém, onde nem a tradicional grande árvore de Natal nem o presépio em tamanho natural foram instalados.

O jesuíta argentino proferirá sua tradicional bênção “Urbi et Orbi” (“Para a cidade e para o mundo”) na segunda-feira às 12h (8h no horário de Brasília), durante a qual costuma oferecer uma visão geral dos conflitos mundiais.

