‘Nossa vantagem é mínima’, diz Zé Rafael, autor do gol do Palmeiras sobre o Inter

O meia Zé Rafael, autor do gol da vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Internacional, nesta quarta-feira, afirmou que a equipe leva uma vantagem mínima para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre, na próxima semana.

“Vantagem é mínima, temos que continuar com pés no chão, trabalhar muito, porque não tem jogo fácil, não tem jogo ganho. O Inter é uma equipe muito qualificada, não vamos ter vida fácil lá, não”, disse o autor do gol palmeirense na partida disputada no Allianz Parque.

Com o resultado, o Palmeiras tem a vantagem do empate para avançar à semifinal na próxima quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio. Vitória do Inter por um gol de diferença fará a disputa da vaga se dar nos pênaltis. Quem passar de fase, enfrentará o vencedor do confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro.

Zé Rafael afirma que o Palmeiras fez um jogo consistente no seu estádio. Foi o 11º compromisso seguido sem sofrer gols na arena, mas a equipe desperdiçou contra-ataques importantes no segundo tempo. Na opinião do meia, a equipe conseguiu manter o nível antes da parada dos torneios de clubes para a Copa América.

“Não foi meu jogo, foi jogo da equipe toda. Fizemos um jogo muito consistente, da maneira que tínhamos terminado antes da parada. Vamos seguir trabalhando, focados, porque agora não tem jogo fácil”, complementou.