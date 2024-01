Noskova e Yastremska avançam às quartas de final do Aberto da Austrália

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/01/2024 - 1:22 Para compartilhar:

A tcheca Linda Noskova (50ª) e a ucraniana Dayana Yastremska (93ª) vão se enfrentar nas quartas de final do Aberto da Austrália, após ambas se classificarem nesta segunda-feira (22) pela primeira vez a esta fase em um torneio de Grand Slam.

Noskova, top 50 aos 19 anos, se beneficiou do abandono da ucraniana Elina Svitolina (23ª), que sentiu uma lesão nas costas após apenas três games.

Depois de receber atendimento médico, Svitolina, sem conseguir sacar e em lágrimas, desistiu com 20 minutos de partida, quando Noskova liderava o primeiro set por 3-0.

Por sua vez, Yastremska derrotou a bielorrussa Victoria Azarenka (22ª) por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (8/6) e 6-4. Depois de passar pelo qualifying para garantir vaga na chave principal, a ucraniana de 23 anos acaba de vencer sua sétima partida nas quadras do Melbourne Park.

“É como se meu coração fosse sair do corpo”, comemorou Yastremska. “Durante a partida imaginei umas 25 vezes que ia perder, estava perdendo no primeiro set, no tiebreak, no segundo… tive a impressão de estar sempre correndo atrás do prejuízo”.

Antes desta edição do Aberto da Austrália, Noskova nunca havia passado da segunda fase de um Grand Slam, e Yastremska das oitavas de final.

es/rr/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias