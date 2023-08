‘Nós vamos cuidar do planeta’, diz Lula sobre cúpula da Amazônia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/08/2023 - 11:42 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 01 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (1º) que seu governo está comprometido com a defesa do planeta, ao falar da cúpula da semana que vem de países da Amazônia, em Belém, no Pará “Nós vamos cuidar do nosso planeta. Quem não acredita que as coisas estão ficando feias é só acompanhar o que está acontecendo no mundo. Chove demais onde não chovia, faz seca demais onde não fazia'”, afirmou Lula na live semanal “Conversa com o Presidente”.

“Vamos a Belém fazer o grande encontro que vai reunir os oito chefes de Estado da América do Sul que têm Floresta Amazônica, mais os dois Congos, que têm grandes florestas na África, e a Indonésia, país que tem mais floresta na região asiática. Vamos fazer esse encontro para começar a elaborar uma proposta para a COP28, que será no final do ano nos Emirados Árabes”, acrescentou.

Lula antecipou que a cúpula de Belém vai reunir “mais de 5 mil pessoas”, entre “intelectuais, cientistas, pesquisadores e ambientalistas, para construir uma coisa sólida para apresentar ao mundo”.

O mandatário tem defendido uma política de preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia, e a ONU aprovou sua proposta para Belém ser a sede da COP30 em 2025. (ANSA).

