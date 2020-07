Nos últimos 25 anos, Flamengo vence mais estaduais do que os rivais juntos Com a vitória diante do Fluminense, nesta quarta, Rubro-Negro alcança 36 títulos do Carioca, é o maior campeão estadual e abre vantagem sobre os tradicionais adversários

Se o futebol do Rio de Janeiro tem um dono nos últimos 25 anos ele é o Flamengo. O Estadual de 2020 foi o 13º vencido pelo clube da Gávea nos últimos 25 anos, enquanto Fluminense (3), Vasco (4) e Botafogo (5), juntos, somam 12 no mesmo período. Assim, o Rubro-Negro continua abrindo vantagem como o maior campeão da história do Rio: são 36 títulos do Carioca.

O Flamengo assumiu este posto com a conquista do Estadual de 2009. Na época, foi a 31ª taça do Carioca do Rubro-Negro, que deixou para trás o Fluminense, com 30. Até então, o Tricolor sempre havia ocupado o primeiro lugar deste ranking, desde a primeira edição do campeonato em 1906.

A hegemonia rubro-negra no futebol do Rio de Janeiro começou a ser desenhada em 1996, um ano após a fatídica decisão do Carioca do gol de Barriga de Renato Gaúcho, que garantiu o título do Fluminense diante do Fla.

1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019 e 2020: estes foram os anos que o troféu do Carioca foi para a Gávea desde então.

