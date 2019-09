‘Nos trará forças’, diz líder ianomami sobre seu ‘Nobel alternativo’

O líder indígena Davi Kopenawa, premiado nesta quarta-feira (25) com o “Nobel alternativo” Right Livelihood, disse à AFP que o prêmio fortalece sua luta em defesa do meio-ambiente: “Trará forças para mim e para meu povo”.

A fundação sueca outorgou o reconhecimento a Kopenawa e à associação Yanomami Hutukara, cofundada e presidida por ele pela “luta firme e determinada para proteger as florestas e a biodiversidade da Amazônia, assim como as terras e a cultura de seus povos autóctones”.

“É resultado da luta durante mais de 20 anos. Foi uma energia muito boa para continuar protegendo e preservando a natureza e nosso povo”, disse Kopenawa em entrevista por telefone, falando de Roraima.

O prêmio chega no dia seguinte ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, que questionou na Assembleia Geral das Nações Unidas, a extensão da terra ianomami, reconhecida oficialmente em 1992 e que se estende por 96.650 km2 perto da fronteira com a Venezuela.

“Não tenho medo dele [do Bolsonaro] não. Estou preocupado pelo estrago que ele pode causar. Estou preocupado com a destruição do rio, com a morte dos peixes, que prejudiquem nossa saúde, que derrubem a floresta”, alerta Kopenawa.

“O governo de Bolsonaro quer explorar e colonizar a terra ianomami, ele quer permitir mineração na terra ianomami e na raposa do sol, ele quer colocar a mineração na terra ianomami e na Raposa do Sol. A mineração não trará nada de bom para o povo ianomami”, acrescentou.

Junto com a associação Yanomami Hutukara e Kopenawa, outros ativistas foram premiados com o Right Livelihood, entre eles a jovem sueca Greta Thunberg, ícone da luta contra as mudanças climáticas.

– “Somos homens limpos” –

Kopenawa foi premiado pela ONU com o prêmio Global 500 em 1989 por seus esforços em favor da preservação ambiental. Em 2010, escreveu “A queda do céu”, livro que fala dos esforços dos ianomami para lutar contra a invasão de suas terras, que – entre outras ameaças – nos anos 1980 foram epicentro da mineração ilegal.

Consultado sobre a possibilidade de que o célebre cacique brasileiro Raoni Metuktire, da tribo kayapó, seja homenageado com o Nobel da Paz, Kopenawa se alegrou.

“O Raoni é um líder tradicional reconhecido mundialmente, ele deve ganhar o prêmio por sua luta. Ninguém está pedindo prêmios, estão nos dando porque querem fortalecer nossa luta”, expressou.

O prêmio Right Livelihood foi criado em 1980 pelo germânico-sueco Jakob von Uexkull, um eurodeputado ecologista, após a recusa da fundação Nobel de criar um prêmio para o meio ambiente e o desenvolvimento. Por isso, a fundação que o oferece o considera um “Nobel alternativo”.

Kopenawa disse que viajará para a Suécia para a cerimônia de premiação que será realizada em 4 de dezembro.