Nós temos condições de trazer inflação para meta, diz ministro da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 21, que o governo federal tem condições de trazer a inflação para a meta – de 3% -, apesar de ter dito que, desde a criação do Plano Real, em apenas três anos a inflação ficou abaixo de 4%.

“O ideal é trazer o mais perto possível de 3%, como já aconteceu. Poucas vezes, é verdade. Eu vou te dizer uma coisa, desde que existe o Plano Real, em apenas três anos a inflação ficou abaixo de 4%. Nos 26 anos de Plano Real, em apenas três, a inflação ficou abaixo de 4%, não de 3, de 4%. Os países todos estão com dificuldade em trazer a inflação para a meta. Mas nós temos condição de apertar para a inflação cair”, disse em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Ele reconheceu ainda que o cenário externo e inflação fora da meta prejudicam a retomada do grau de investimento. “O mundo precisa ajudar um pouquinho, porque a economia internacional não está legal, a taxa de juros nos Estados Unidos ainda está muito alta, nós ainda temos aqui um trabalho a fazer para ajustar as contas públicas que foram herdadas. Depois de 10 anos de muito déficit, a gente está tentando recuperar as contas públicas”, avaliou.

Ele repetiu ainda que o cenário indica que o Brasil terá uma super safra este ano, o que contribuirá para a queda do dólar que, segundo ele, já está em processo de melhora. Ele também reforçou que o Banco Central tem feito sua parte, com aumento de juros, para amenizar a pressão da demanda agregada sobre os preços.