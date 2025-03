‘Nos reduzem a um corpo’, desabafa Paolla Oliveira no Dia da Mulher

A atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, usou as redes sociais neste sábado, 8, para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje, e aproveitou para fazer um desabafo sobre as críticas que recebe em relação ao próprio corpo.

“Um dia do ano para lembrar, 364 para lutar por respeito. Ser mulher não é um convite, uma permissão. Mas, para eles, parece ser. Enquanto nos parabenizam hoje, amanhã continuam nos reduzindo a um corpo. Todo dia, em qualquer lugar. Na rua, no trabalho, no Carnaval, na internet, na nossa cara”, começou.

“Mesmo assim, seguimos, porque parar nunca foi uma opção. Mas, se estamos aqui, hoje, falando, existindo, resistindo, é porque, mesmo na queda, sempre houve mãos estendidas. O peso que você sente nos ombros, tantas de nós já carregamos.”

Paolla finalizou o desabafo falando sobre a sororidade feminina. “O medo que paralisa já atravessou tantas antes de nós. A raiva que queima no peito já incendiou outras. A dúvida, o silêncio forçado, a sensação de não ser ouvida? Não são estranhos a nenhuma de nós. Você não caminha sozinha. Seguimos, até que não seja mais preciso.”