Nos pênaltis, Villareal vence Manchester United e conquista Liga Europa

O Villareal conquistou pela primeira vez o título da Liga Europa ao vencer numa longa disputa de pênaltis (11-10) o Manchester United, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, nesta quarta-feira, na partida disputada na cidade polonesa de Gdansk.

No tempo normal, o atacante Gerrard Moreno abriu o marcador para a equipe espanhola (no minuto 29), enquanto o uruguaio Cavani igualou na segunda etapa (54) para os ingleses.

Após a manutenção do placar na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Todos os 20 jogadores de linha, dos dois times, acertaram suas cobranças e coube aos goleiros a definição do duelo.

Rulli converteu sua cobrança, mas David de Gea bateu rasteiro, no canto esquerdo, permitindo a defesa do espanhol e o primeiro título na elite do futebol na história do Villarreal.

Além disso, o treinador do time espanhol, Unai Emery, se tornou o primeiro a conquistar pela quarta vez o título deste torneio continental, depois de três vitórias à frente do Sevilla, superando o técnico italiano Giovanni Trappatoni.

Com esta conquista, o “Submarino Amarelo” volta a disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, mas antes tem a oportunidade de alcançar um segundo título europeu, com a Supertaça que será disputada em agosto contra o vencedor da atual edição do principal torneio continental, Manchester City ou Chelsea.

gr/mcd/lca

Veja também