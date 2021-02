Nos pênaltis, Joinville vence Chapecoense e fatura título da Recopa Catarinense

O Joinville conquistou a Recopa Catarinense, neste domingo, ao superar a Chapecoense nos pênaltis, por 5 a 3, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal. O jogo foi disputado na Arena Condá.

A Chapecoense chegou à final por ter sido campeã estadual de 2020, enquanto o Joinville se classificou por ter levado a Copa Santa Catarina. O mando de campo ficou com o vencedor do Campeonato Catarinense, competição considerada de maior relevância.

O primeiro tempo foi devagar e de muito estudo entre os times. A Chapecoense foi um pouco melhor, conseguindo ter mais controle das ações e assustar no fim, aos 42 minutos, com Anselmo Ramon. O atacante chutou de primeira, após cruzamento de Ezequiel, e quase abriu o placar.

O começo do segundo tempo foi diferente. Aos sete minutos, Anselmo Ramon desviou e Mike apareceu de carrinho para abrir o placar para a Chapecoense. Aos 24 minutos, os visitantes resolveram aparecer com perigo e conseguiram o empate. Após Alison Mira ser derrubado na área, o árbitro assinalou o pênalti. Renan Castro cobrou com categoria e deixou tudo igual no marcador.

Com o empate, a partida encaminhou-se para os pênaltis. Na série de cobranças, o Joinville foi perfeito, tendo 100% de aproveitamento e contando com o goleiro Felipe, que defendeu o chute de Perotti, para vencer por 5 a 3 e sagrar-se campeão da Recopa pela primeira vez.

A Chapecoense volta a campo na próxima quinta-feira, já pela primeira rodada do Campeonato Catarinense, contra o Concórdia, no estádio Domingos Lima, às 17 horas. Já o Joinville, visita o Próspera, no estádio Domingo Gonzalez, também na quinta-feira, às 16 horas.

